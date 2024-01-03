Antalya'daki bu tıraş listesini görenler kaçarken 100 metre rekoru kırar

Kaynak: DHA
Antalya'daki bu tıraş listesini görenler kaçarken 100 metre rekoru kırar
Antalya'da yeni yılla birlikte saç kesim fiyatlarına zam geldi. Hem de öyle bir zam ki insanın ağzını açık bırakacak cinsten.

Antalya'da yeni yılla birlikte tıraş ücretleri zamlandı. Kentteki berberlerde dört ayrı fiyat listesi uygulanıyor. 'Lüks-A-B ve C' olmak üzere dört ayrı fiyat listesi uygulayor.

Yeni fiyat listesindeki 'Lüks' tarife dudak uçuklatacak cinsten. Çünkü saç-sakal tıraşı tam 1.100 lira. A tarifede aynı tıraş 550 lira , B tarifesinde 480 lira ve C tarifesinde ise saç sakal tıraşı 400 liraya yükseltildi.

DİKKAT ÇEKEN TARİFE

Antalya'daki berberlerde uygulamaya konulan tıraş tarifesi bir anda şimşekleri üzerine çekti. Sosyal medyada dikkat çeken paylaşımlarda bulunuldu. 'Altın makasla mı kesiyorlar', 'Tıraş sonu kafanı altın suyuna mı batırıyorlar?', 'Bir adet sıfır fazla eklenmiş sanırım', 'Altın kaplama makasla tıraş olma keyfi için' yorumları yapıldı.

LÜKS TARİFE OTELLERDE UYGULANIYOR

Antalya'da 20 yılı aşkın bir süredir 4 farkı tarifeyle fiyat listesi uygulandığını belirten Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yüksel Uzun hangi bölgelerde hangi tarifenin uygulandığını açıkladı. Uzun, "Lüks tarife, alışveriş merkezi ile oteller bölgesinde kullanılıyor. A sınıfı Lara bölgesi ile Konyaaltı ilçesinde, B sınıfı şehir merkezi, C sınıfı da Kepez ilçesi, Varsak bölgesi, Aksu ile Döşemealtı ilçesinde kullanılıyor." dedi. Oda Başkanı Yüksel Uzun'a göre "Ayda bir kere tıraş olmak için bu fiyat ödenir" şeklindeki ifadesi garipsenecek cinstendi.

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