Antalya'daki cinayet 200 saatlik kamera kaydıyla çözüldü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Antalya'daki cinayet 200 saatlik kamera kaydıyla çözüldü

Geçtiğimiz hafta Antalya'da öldürülen Ahmet Yusuf Kaçarlar'ın cinayetini araştıran polis, çevredeki iş yelerinden elde ettiği 200 saatlik kameraları tek tek inceledi. Polis, yapmış olduğu inceleme sonrasında Kaçar'ın ölümüne sebep olan 3 kişiyi gözaltına aldı.

Antalya'da apartmana doğru ateş açarak Ahmet Yusuf Kaçarlar'ın (22) ölümüne neden olan 3 şüpheli, 200 saatlik kamera kaydının incelenip kimlikleri tespit edilerek yakalandı.

Olay, perşembe günü saat 03.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 2851 Sokak'ta meydana geldi. Sokağa gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler apartmana doğru tabanca ile ateş etmeye başladı. Bu sırada vücuduna mermi isabet eden apartman önündeki erkek, yere yığıldı. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Üzerinden kimlik çıkmayınca parmak izi alınan kişinin, Ahmet Yusuf Kaçarlar olduğu tespit edildi.

200 SAATE YAKIN GÖRÜNTÜ İZLENDİ

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Ekipler, çevredeki güvenlik kameralarından yaklaşık 200 saatlik izleme yaparak, olayı gerçekleştiren kişilerin kimlik bilgilerine ulaştı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu meselesi yüzünden apartmanda yaşayan husumetlilerine ateş ettikleri öne sürülen S.D. (45), Y.K. (17) ve O.A.D.'yi (24) gözaltına aldı. O.A.D. ve S.D.'nin ifadeleri Cinayet Büro Amirliği'nde, Y.K.'nin ifadesi ise Çocuk Şube Müdürlüğünde alındı. İşlemlerinin ardından S.D. ve O.A.D., adliyeye sevk edildi. S.D. ve O.A.D., ifadelerinde suçlamaları kabul etmediklerini söyledi. (DHA)

Antalya'daki cinayet 200 saatlik kamera kaydıyla çözüldü

Son Haberler
Uçurumda mahsur kalan çoban ve 6 koyun böyle kurtarıldı
Uçurumda mahsur kalan çoban ve 6 koyun böyle kurtarıldı
İki aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
İki aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Kocaeli'de eşini silahla ağır yaralayan şüpheli gözaltına alındı
Kocaeli'de eşini silahla ağır yaralayan şüpheli gözaltına alındı
Muğla’da göçmen kaçakçılığı operasyonu. 2 tutuklama
Muğla’da göçmen kaçakçılığı operasyonu. 2 tutuklama
Kırklareli’de anız yangını
Kırklareli’de anız yangını