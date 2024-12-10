Antalya’daki kaza. Motosikletli sürücü takla attı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Antalya’daki kaza. Motosikletli sürücü takla attı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde seyir halinde bulunan bir motosikletli öndeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletli sürücü havada takla atıp yere düştü. Kaza sonrası motosikletli sürücü yaralandı. Olay yerine gelen ekipler ilk müdahale sonrası motosikletli sürücüyü hastaneye kaldırıldı.

Kaza; Aşağı Pazarcı Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'nde meydana geldi. Ali E.'nin kullandığı Migros Alışveriş Merkezi'ne ait 07 BAU 914 plakalı hafif ticari araç durakladığı sırada Sefa T.'nin kullandığı 07 JV 468 plakalı motosiklet arkadan çarptı.

Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı kontrolde yetki belgesi ve SRC'sinin olmadığı belirlenen araç sürücüsü Ali E.'ye 16 bin TL para cezası uygulandı.

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