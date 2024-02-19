Antalya'daki sulama kanalında balık ölümleri yaşanıyor

Kaynak: İHA
Antalya'daki sulama kanalında balık ölümleri yaşanıyor
Antalya'da bir sulama kanalında çok sayıda balık ölümünün gerçekleşmesi endişe uyandırdı.

Antalya’nın Aşağı Pazarcı ve Şelale Mahallelerini birbirinden ayıran sulama kanalında yaşanan balık ölümleri vatandaşları tedirgin ediyor.

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KANALİZASYON SULARU VEYA TARIM İLAÇLARINDAN KAYNAKLI OLABİLİR

Sulama Kanalındaki balık ölümlerinin, kanala dökülen kanalizasyon ya da karışan tarım ilacından kaynaklanmış olabileceği tahmin ediliyor. Seneler önce tarım arazilerinin sulanması için inşa edilen ve günümüzde fonksiyonunu büyük ölçüde kaybeden sulama kanalında son zamanlarda yaşanan balık ölümleri tedirginlik oluşturdu.

Bölgede yaşanan balık ölümlerinin çevreden sulama kanalına dökülen kanalizasyon ya da suya karışan tarım ilaçlarından kaynaklanmış olabileceği ifade ediliyor.

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