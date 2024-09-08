Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını çıktı

Kaynak: AA
Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını çıktı

Kaş'ta Çataloluk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Bölgeye 4 uçak, 2 helikopter, 7 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 1 dozer sevk edildi

Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Çataloluk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına, ihbar üzerine hızlı bir şekilde müdahale edilmeye başlandı.

Bölgeye, yangının söndürülmesi için 4 uçak, 2 helikopter, 7 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 1 dozer ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Hem havadan hem de karadan yapılan müdahalelerle alevlerin kontrol altına alınması için yoğun bir çalışma yürütülüyor. Yangının büyümemesi ve daha fazla zarar vermemesi için ekipler, yoğun bir çaba sarf ediyor.

Son Haberler
Park halindeki motosiklet çalındı
Park halindeki motosiklet çalındı
Düğünde silah şovuna polis engeli
Düğünde silah şovuna polis engeli
Müzelerin ziyaretçi sayısı azaldı
Müzelerin ziyaretçi sayısı azaldı
Başkan Çolakbayrakdar: “Eğitim için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz"
Başkan Çolakbayrakdar: “Eğitim için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz"
Gazze’de can kaybı 40 bin 972’ye yükseldi
Gazze’de can kaybı 40 bin 972’ye yükseldi