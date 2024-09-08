Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını çıktı

Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Çataloluk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına, ihbar üzerine hızlı bir şekilde müdahale edilmeye başlandı.

Bölgeye, yangının söndürülmesi için 4 uçak, 2 helikopter, 7 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 1 dozer ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Hem havadan hem de karadan yapılan müdahalelerle alevlerin kontrol altına alınması için yoğun bir çalışma yürütülüyor. Yangının büyümemesi ve daha fazla zarar vermemesi için ekipler, yoğun bir çaba sarf ediyor.