Antalya’nın sabahı kış öğleni yaz oldu tatilciler neye uğradığını şaşırdı

Kısa sürede iki mevsimi birden yaşayan gurbetçi bir vatandaş, "Almanya'da iki ay önce kaloriferleri yakmaya başladık. Allah bütün güzellikleri bu ülkeye vermiş" dedi.

Sahile gelip sosyal medyadan canlı yayın yapan bir vatandaş ise denize girdiğini söylemesine rağmen akrabalarının inanmadığını belirtti.

Dört mevsimi bir arada yaşatan turizmin başkenti Antalya, bugün kent sakinlerine ve turistlere kış ile yazdan kalma günleri art arda yaşattı.

Sabah saatlerinde kış mevsimini hissettiren rüzgarın hakim olduğu kentte, öğle saatlerine doğru güneş açtı. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, sabah saatlerinde kışlık kıyafetleri giydiren sıcaklık, öğle saatlerine doğru aniden artarak 30 dereceye kadar yükseldi.

Güneşi gören turistler ve Antalya'da yaşayan vatandaşlar, havanın ısınmasının tadını Konyaaltı Sahili'nde denize girerek çıkardı. Aralık ayına kadar denize girdiğini söyleyen Hayri Yıldız, "Havanın iyi olduğu, güneşin olduğu her gün denize girerim. Deniz suyu sıcaklığı güzel, dışarı çıkınca üşütmüyor. Denizin en güzel zamanı, tam denize girilecek zaman. Niğdeliyim, biraz önce İstanbul'dan yakınlarımla görüştüm, üşüyorlar. Bazen denize girdiğimi söylediğimde inanmıyorlar, sosyal medyadan canlı yayın yapıyorum, şaşırıyorlar" dedi.

Almanya'dan kısa bir süre önce Antalya'ya tatil için gelen Mehmet Ata ise, "Almanya Bremen'de yaşıyorum, Kırşehirliyim. Kısa bir tatil için Antalya'ya geldim. Deniz suyu sıcaklığı, tabiat ve doğa çok güzel. Almanya'da iki ay önce kaloriferleri yakmaya başladık, az önce çocuklarla görüştüm, orada şu an hava sıcaklığı 5 derece. Almanya'nın kuzeyinde yaşıyorum, yazı çok nadir görüyoruz. Burada yazı yaşamak mükemmel, Allah bütün güzellikleri bu ülkeye vermiş" ifadelerini kullandı.