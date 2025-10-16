Antalyaspor Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı maç öncesi MHK atamasına tepki gösterdi.

Akdeniz ekibi, 8 haftalık süreçte 4 kez tecrübesiz hakemlerin maçlarını yönettiğine dikkat çekerek ilk kez Süper Lig'de görev almaya hazırlanan Erdem Mertoğlu'nun Gaziantep FK maçına atması sonrası vereceği kararları dikkatle izleyeceklerini açıkladı.

ANTALYASPOR: "YETKİLİLERİ DİKKATLİ VE ÖZENLİ DAVRANMAYA DAVET EDİYORUZ"

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Öncelikle belirtmek isteriz ki biz, Antalyaspor olarak Türk futbolunun adalet, emek ve saygı temelleri üzerinde yükselmesi gerektiğine inanıyoruz.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan hakem atamaları, her hafta olduğu gibi bu hafta da kamuoyunun dikkatle takip ettiği bir konudur. Ligin geride kalan 8 haftalık sürecinde takımımıza tam 4 kez tecrübesiz hakemler atanmış, milli ara öncesinde oynadığımız Çaykur Rizespor karşılaşmasında da yine kariyerinin başında olan bir hakem görev yapmıştır.

Geçtiğimiz haftalarda tecrübesiz hakemlerin görev aldığı maçlarda yaşanan tartışmalı kararların etkisi hâlâ gündemdeyken, benzer bir atamanın yeniden yapılması camiamızda ve futbol kamuoyunda doğal olarak bazı soru işaretlerini beraberinde getirmiştir. Bununla birlikte Antalyaspor camiası olarak biz, her koşulda oyunun adaletine ve sahadaki emeğe olan inancımızı korumaya devam ediyoruz.

Türk futbolunun geleceği adına genç hakemlerin gelişimini destekliyor, bu görevlerin onların tecrübe kazanmaları açısından önemli olduğuna inanıyoruz.

Ancak, ligimizin yüksek rekabet seviyesi ve maçların önemi dikkate alındığında, hakem atamalarında liyakat, denge ve adaletin gözetilmesinin futbolun güvenilirliği açısından büyük önem taşıdığını da bir kez daha vurgulamak istiyoruz.

Bu haftaki karşılaşmada görev alacak hakem ekibini dikkatle izleyeceğimizi tüm kamuoyuna ilan ederken, aynı zamanda hakem arkadaşımıza ve ekibine güven duyduğumuzu, adaletli, cesur ve oyunun ruhuna uygun bir yönetim sergileyeceklerine inandığımızı belirtmek isteriz.

Bu noktada açıkça ifade etmek isteriz ki; tecrübesiz hakemlerin, özellikle kulübümüz açısından kritik öneme sahip maçlara atanması konusunda atamayı yapan yetkilileri daha dikkatli ve özenli olmaya davet ediyoruz.

Bizler, saha içinde tüm gücümüzle mücadele edecek ve kazananın futbol olması için çalışmaya devam edeceğiz.

Pazar günü oynayacağımız mücadelenin fair-play ruhuna uygun, hak edenin kazandığı bir karşılaşma olmasını temenni ediyor; taraftarlarımızı her zaman olduğu gibi bu deplasmanda da takımımıza destek olmaya davet ediyoruz."