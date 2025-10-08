Süper Lig ekibi Antalyaspor, teknik direktör Emre Belözoğlu'yla yolların ayrıldığını açıkladı.

Antalyaspor'dan yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu ve ekibi ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Emre Belözoğlu ve ekibine teşekkürlerimizi sunar, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.

Belözoğlu, Atila Vehbi Konuk Tesisleri’nde Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, yöneticiler ve personelle vedalaştı.

Çaykur Rizespor maçındaki 5-2'lik mağlubiyetin ardından Emre Belözoğlu, istifa sinyali vermişti.

Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin ise maç sonrasındaki açıklamasında, "Hocamız olayın sıcağıyla bir karar verme aşamasına geldi. Biz yönetim kurulu olarak aşağıda toplandık. Hocamızla da toplantı yaptık. Hocamızla devam edeceğiz" demişti.

Dün de Belözoğlu'nun istifasını sunduğu belirtilmişti.