Antalyaspor, Teknik Direktör Alex de Souza ile yolların ayırdı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Antalyaspor, Teknik Direktör Alex de Souza ile yolların ayırdı

Trendyol Süper Lig ekibi Antalyaspor, Teknik Direktör Alex de Souza ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Teknik Direktör Alex de Souza ile yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Antalyaspor, Alex de Souza ile yolların ayrıldığını sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Teknik Direktörümüz Alex de Souza ve ekibi ile çalıştığı dönemle ilgili karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Alex de Souza'ya teşekkürlerimizi sunar, bundan sonraki teknik adamlık kariyerinde başarılar dileriz.

ANTALYASPOR'UN BAŞINDA 18 MAÇA ÇIKTI

Brezilyalı teknik adam yönetiminde kırmızı-beyazlılar 18 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik alırken, 9 mağlubiyet yaşadı ve 21 puan topladı.

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