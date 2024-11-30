Antalyaspor Teknik Sorumlusu Mehmet Aurelio: "Ara dönemi iyi değerlendirdik, mutluyuz”

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Mehmet Aurelio, Sivasspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Ara dönemi iyi değerlendirdik, mutluyuz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Antalyaspor, konuk ettiği Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Antalyaspor Teknik Sorumlusu Mehmet Aurelio açıklamalarda bulundu. Aurelio, maçın zor geçeceğini tahmin ettiklerini belirterek, "Sivassporun iyi oyunculardan oluşan gerçekten iyi bir kadrosu var. Rekabetçi, deplasmanda puan almaya çalışan bir takım. Biz ise milli takım arası sonrasında bir hafta BAY geçtik ve bu süreyi çalışarak değerlendirdik. Rakibimiz ve kendi eksiklerimiz üzerinde çalıştık. Bu aradan sonra kendi evimizde oynadığımız bu maçı kazandığımız için mutluyuz. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Hafta içi kupa maçları var, kendi evimizde kupa maçımız olacak. Kupa maçında da hedefimiz galibiyet olacak" ifadelerini kullandı.