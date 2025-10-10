Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, Emre Belözoğlu'ndan boşalan teknik direktörlük görevi için Erol Bulut ile anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

"EROL BULUT İLE PRENSİPTE ANLAŞTIK"

HT Spor' açıklamalarda bulunan Rıza Perçin, "Kadromuzla alakalı birkaç hocadan sunumlar aldık. Erol Bulut hocamızla da görüşme halindeydik. Yarım saat önce de kendisiyle prensipte anlaşmaya vardık. Kadromuzu iyi inceledi, etüt etti ve yaptığı sunumla da bizi ikna etti. Yarın veya sonraki gün de resmiyete kavuşur diye düşünüyorum." dedi.