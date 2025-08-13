Antalyaspor'a Gambiya dopingi

Kaynak: AA
Son olarak İsveç ekiplerinden Norrköping forması giyen Jesper Ceesay, Antalyaspor'a transfer oldu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hesap.com Antalyaspor, Gambiyalı futbolcu Jesper Ceesay'ı renklerine bağladı.

20.jpg

Kulüpten yapılan açıklamada, "Antalyasporumuz, İsveç'in IFK Norrköping takımından Gambiyalı orta saha oyuncusu Jesper Ceesay ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz." denildi.

