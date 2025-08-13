Antalyaspor'a Gambiya dopingi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hesap.com Antalyaspor, Gambiyalı futbolcu Jesper Ceesay'ı renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Antalyasporumuz, İsveç'in IFK Norrköping takımından Gambiyalı orta saha oyuncusu Jesper Ceesay ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz." denildi.
???? Hoş Geldin Jesper Ceesay— Hesap.com Antalyaspor (@Antalyaspor) August 13, 2025
