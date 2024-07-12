Antalyaspor'da Alex depremi

Yeni sezon hazırlıkları için Burdur’da kamp yapan Antalyaspor’un yeni teknik direktörü Alex de Souza ortalığı karıştırdı.

Kampı ziyarete gelen taraftarların getirdiği Fenerbahçe formalarını imzalayan Brezilyalı teknik adam sosyal medyanın gündemine oturdu.

Antalyaspor’un hocasıyken başka tamının formalarını imzalaması bazı taraftarların tepkisini çekerken Akdeniz ekibinden ışık hızında bir açıklama geldi.

Antalyaspor’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün sosyal medyada, takımımızın Burdur kampı sırasında başka takım taraftarlarının Teknik Direktörümüz Alex de Souza ile fotoğraf çektirip imza aldığı görüntülerini biz de yönetim kurulu olarak şaşkınlık ve üzüntü ile gördük.

Hiç kimsenin alınmadığı antrenman sahasına kamp yapılan tesisin ve antrenman sahasının güvenliğinden sorumlu kişilerin zafiyeti nedeniyle kulübümüzden izinsiz olarak bazı kişilerin alındığı tespit edilmiştir. Bu zafiyet ile ilgili gerekli girişimler kulübümüz tarafından yapılmıştır.

Takımımızın Burdur kampındaki sevk ve idaresinden sorumlu profesyonellerimizin görüşü ve savunması alınmış, güvenliğin tam olarak sağlanması konusunda gerekli girişimler yapılmış, bundan sonra bir daha bu tür görüntülerin yaşanmaması için sorumlu kim varsa en sert dille uyarılmıştır.

Taraftarımızın bu konudaki serzenişini haklı ve yerinde bir tepki olarak görüyor, aynı düşünceleri ve üzüntüleri paylaşıyoruz.

Bundan sonra kamplarda, hazırlık maçlarında ve resmi müsabakalarda benzer görüntülerin yaşanmaması için tüm önlemlerin alınacağını saygıyla duyururuz"