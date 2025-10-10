Trendyol Süper Lig ekibi Hesap.com Antalyaspor, Emre Belözoğlu'nun istifasıyla boşalan teknik direktörlük koltuğuna, Erol Bulut'u getirdi.

DHA'nın haberine göre, Antalyaspor yönetimi tarafından kente davet edilen ve uzun bir görüşme yapılan Erol Bulut, 2 yıllığına kırmızı beyazlı ekiple anlaşma sağladı.

Antalyaspor'un gün içerisinde resmi açıklamayı yapması bekleniyor.

Erol Bulut, kariyerinde daha önce Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Alanyaspor, Fenerbahçe, Gaziantep FK'da görev yaptı.

50 yaşındaki teknik adam son olarak İngiltere Championship ekibi Cardiff City'i çalıştırdı.