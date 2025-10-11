Süper Lig'de 8 hafta sonunda topladığı 10 puanla 10. sırada yer alan Antalyaspor'da teknik direktörlük görevine Erol Bulut getirildi.

Akdeniz ekibi sosyal medya hesabından yaptığı resmi açıklamayla Erol Bulut döneminin resmen başladığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktör Sayın Erol Bulut ile prensip anlaşmasına varmıştır. Teknik Direktörümüz Sayın Erol Bulut için 13.10.2025 Pazartesi günü saat 14.00’te imza töreni düzenlenecektir. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz." denildi.