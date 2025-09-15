Antalyaspor'da Kayserispor mesaisi başladı!

Düzenleme: Kaynak: AA
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Antalyaspor sahasında Kayserispor'u konuk edecek. Akdeniz ekibi, bu mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Zecorner Kayserispor ile 20 Eylül Cumartesi günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kırmızı-beyazlılar, bir günlük iznin ardından Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptığı antrenmanda iki grup halinde çalıştı.

a.jpeg

Samsunspor karşılaşmasında ilk 11’de yer alan oyuncular, yenilenme çalışmasıyla idmanı tamamladı. Diğer oyuncular, 19 yaş altı takımıyla antrenman maçı yaptı.

Antalyaspor, Kayserispor müsabakasının hazırlıklarına yarın devam edecek.

