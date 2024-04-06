Antalyaspor'dan Sergen Yalçın açıklaması. Adı Beşiktaş ile anılıyordu

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Antalya’da MKE Ankaragücü ile oynanan ve 1-1 sonuçlanan maçta üstünlüğü koruyamadıkları için üç puan yerine bir puanla ayrıldıklarını ifade etti. Boztepe, takımın ikinci yarı performansından memnun olmadıklarını ve 14 Nisan’da Çaykur Rizespor ile yapılacak maçtan galibiyetle ayrılmayı hedeflediklerini belirtti.

Beşiktaş ile adı geçen teknik direktör Sergen Yalçın’ın gelecek sezon Antalyaspor’da kalıp kalmayacağı sorusuna Boztepe, olumsuz bir durum olmadığını ve Rizespor maçından sonra bu konunun gündemde olacağını söyledi. Yalçın’ın ailevi bir meselesi nedeniyle İstanbul’a gittiğini ve dönüşünde görüşeceklerini ekledi.

Kulüpler Birliği Vakfı Toplantısı’nda 20 kulüpten 16’sının Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminin devam etmemesi konusunda anlaştığını aktaran Boztepe, yakında bir kararın açıklanacağını duyurdu. Antalyaspor’un da bu karara imza atan kulüpler arasında olduğunu ve başarısızlık durumlarında dik duruşlarını bozmayacaklarını ifade etti.

Boztepe, Türk futbolu için kulüplerin çoğunluğunun yabancı hakem istediğini ve TFF PFDK’nın Trabzonspor-Fenerbahçe maçı cezalarının zamanlamasını eleştirerek, taraftarlara sağduyu çağrısında bulundu ve iki takımın da daha ağır cezalar alabileceğini söyledi.