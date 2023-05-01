Antalya'ya 4 ayda, 1 milyon 798 bin turist

Antalya’ya, yılın 4 ayında hava yoluyla gelen turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48 artışla 1 milyon 798 bin 595 oldu. Antalya'ya en çok turist 446 bin 542 ile Almanya'dan geldi.

Antalya'ya 4 ayda, 1 milyon 798 bin turist

Ağırladığı turist sayısı bakımından, 'Turizmin başkenti' olarak nitelendirilen Antalya'da turizm verilerindeki artış devam ediyor. 2022 yılını 13,5 milyona yakın turistle kapatan Antalya, 2023'e de hızlı giriş yaptı. Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden alınan verilere göre 1 Ocak - 30 Nisan tarihleri arasında şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48 artışla 1 milyon 798 bin 595 oldu. Bu sayı turizmde tüm zamanların en iyi başlangıcı olarak tarihe geçti. Turizmde rekorlar yılı olarak bilinen 2019'da bu rakam 1 milyon 554 bin 810, 2020'de 508 bin 738, 2021'de 445 bin 88, 2022 yılında ise 1 milyon 217 bin 196 olarak gerçekleşti.

2023, TURİZMDE 'ENLERİN YILI'

Bu yıl turizm sezonuna rekorlarla başlayan Antalya, en iyi ocak, şubat ve mart aylarından sonra en iyi nisan ayına da imza attı. 1- 30 Nisan tarihleri arasında şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 1 milyon 672 kişi olurken, tüm zamanların en iyi nisan ayına imza atılmış oldu.

ALMANLAR LİDERLİĞİ DEVRALDI

2023 yılında Antalya'yı hava yoluyla ziyaret eden milletler sıralamasında Alman turistler, Rus turistleri geçerek liderliği devraldı. 1 Ocak - 30 Nisan tarihleri arasında Antalya'ya en çok turist 446 bin 542 ile Almanya'dan geldi. Almanya'yı 393 bin 932 turistle Rusya ve 201 bin 749 turistle İngiltere takip etti. Dört aylık dönemde hava yoluyla Antalya'ya en çok turist gönderen diğer ülkeler ise sırasıyla Hollanda, Polonya, İsrail, Litvanya, İran, Belçika ve Kazakistan oldu.

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(Kaynak: DHA)

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