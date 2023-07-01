Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 5,5 milyonu aştı

Antalya'yı yılın ilk altı ayında hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı, 5,5 milyonu geçti. 6 ayda kenti ziyaret eden turistler arasında Ruslar ilk sırada yer aldı.

Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 5,5 milyonu aştı

Antalya'da turizm verileri yüz güldürmeye devam ediyor. Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden alınan verilere göre, 1 Ocak-30 Haziran tarihleri arasında kente gelen turist sayısı, 5 milyon 523 bin 624 oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre artış oranı yüzde 29, sayısal olarak ise 1 milyon 239 bin 140 olarak gerçekleşti.

RUSLAR İLK SIRADA

1 Ocak-30 Haziran tarihleri arasından 1 milyon 309 bin 267 turist sayısı ve yüzde 25,24'lük oran ile hava yoluyla kenti ziyaret eden Ruslar, listenin ilk sırasında yer aldı. Rusları 1 milyon 191 bin 62 turist sayısı ve yüzde 22,96'lık oran ile Almanlar, 520 bin 569 turist sayısı ve yüzde 10,03'lük oranla İngilizler takip etti. İlk 10'a giren diğer ülkeler ise şöyle sıralandı; Polonya, Hollanda, Kazakistan, Romanya, Litvanya, İsrail ve Ukrayna.

HAZİRANDA YÜZDE 15 ARTIŞ

1-30 Haziran tarihleri arasında Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artışla 2 milyon 141 bin 809 oldu. Geçen yıl haziran ayından gelen turist sayısı ise 1 milyon 869 bin 206'ydı. Sayısal artış ise 272 bin 603 olarak gerçekleşti. Yılın tamamında olduğu gibi ilk sırayı 525 bin 515 turist sayısıyla Ruslar aldı. Rusları 363 bin 444 ile Almanlar, 168 bin 785 ile Polonyalılar ve 168 bin 385 ile İngilizler takip etti.

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(Kaynak: DHA)

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