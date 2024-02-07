Antep Fıstığının kabukları bile yararlı

Düşük kalorili:

Antep fıstığı, diğer kabuklu yemişlere göre daha düşük kalori içerir. 30 gram Antep fıstığı yaklaşık 60 kaloriye denk gelir .

Kolesterol dostu:

Antep fıstığı, hiç kolesterol içermediği için kalp dostudur. Ayrıca kan kolesterol seviyesini düşürerek koroner kalp hastalıkları riskini azaltır .

Cilt sağlığı:

Antep fıstığı, belirgin miktarda çoklu ve tekli doymamış yağ asitlerini içerdiği için cildi doğal yoldan nemlendirmeye yardımcı olur ve yaşlanma karşıtı etki gösterir .

Damar sağlığı:

Antep fıstığı, L-arjinin aminoasidi açısından zengindir. Bu sayede damar sağlığının geliştirilmesinde önemli bir rol oynar. L-arjinin aminoasidi vücutta nitrik oksite dönüştürülerek kan damarlarınızı genişletmeye, dolayısıyla kan basıncınızı düzenlemeye yardımcı olur .

Antioksidan:

Antep fıstığı, diğer kuruyemişlerden daha fazla antioksidan içerir. Özellikle göz sağlığı için önemli olan lutein ve zeaksantini en çok içeren kuruyemiştir. Bunların dışında Antep fıstığı, kansere ve kalp hastalıklarına karşı koruyucu etki sağlayan antioksidanlardan polifenol ve tokoferolü de içerir .

Ayrıca Antep fıstığının kabukları, kabuklarını açarken harcadığınız enerji sayesinde metabolizmanızı hızlandırarak kalori yakmanıza yardımcı olabilirler.