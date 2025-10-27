Fenerbahçe Trendyol Süper Lig’in 10’uncu haftasında Gaziantep FK deplasmanına konuk oldu.

Fenerbahçe En Nesyri’nin iki golle yıldızlaştığı maçta ilk 20 dakikada zorlu deplasmanda 2-0 öne geçti. Gaziantep FK karşısında ilk yarıda baskılı bir oyun ortaya koyan Sarı Lacivertliler farkı artıracak fırsatları da kaçırdı. Bir topunun direkten döndüğü ilk yarıyı Fenerbahçe 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarının başında Gaziantep FK baskısını artırırken üst üste pozisyonlar yakalasa da aradığı golü bulamadı. Tedesco’nun hamlelerinin ardından oyunu dengeleyen Fenerbahçe, bir topunun daha direkten döndüğü ikinci yarıda; En Nesyri’nin yerine oyuna giren Talisca’nın attığı iki harika golle farkı 4’e çıkardı ve net bir skorla galibiyete ulaştı.

Bu sonuçla puanını 22'ye yükselten Sarı Lacivertliler, Beşiktaş ile oynanacak derbi maç öncesi rakibine gözdağı verdi. Öte yandan Burak Yılmaz yönetimindeki 7 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Gaziantep FK ise 17 puanda kaldı.

GAZİANTEP FK-FENERBAHÇE İLK 11'LER

Gaziantep FK: Burak, Perez, Arda, Abena, Kevin Rodrigues, Melih, Camara, Maxim, Kozlowski, Lungoyi, Bayo

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Oosterwolde, Skriniar, Brown, İsmail, Alvarez, Nene, Asensio, Kerem, En-Nesyri.

GAZİANTEP FK 0-4 FENERBAHE (ÖNEMLİ ANLAR)

1' İlk düdük çaldı ve zorlu mücadele başladı.

FENERBAHÇE ÖNE GEÇTİ

5' Kerem'in duran toptan yaptığı ortada ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde topu önünde bulan En Nesyri, düzgün bir şutla ağları havalandırdı. Fenerbahçe zorlu karşılaşmaya golle başladı.

EN NESYRI'NİN KAFA VURUŞUNDA İSABET YOK

12' Archie Brown'un sol kanattan yaptığı ortaya En Nesyri iyi yükselerek kale önünde kafayı vurdu. Ancak isabeti bulamadı.

TOP DİREKTEN GERİ GELDİ

19' Fenerbahçe ikinci gole çok yaklaştı. En Nesyri'nin şutunda top direkten geri geldi.

FENERBAHÇE FARKI 2'YE ÇIKARDI

21' Marco Asensio'nun pasında kale önünde gelişine çektiği şutl bir kez daha ağları sarsan En Nesyri kendisinin ve takımının ikinci golünü kyadetti.

OOSTERWOLDE TEK BAŞINA ATAĞI BAŞLATIP SONLANDIRDI

43' Defansın önlerinde kaptığı topu rakip ceza sahasına kadar sürerek Fenerbahçe'yi hızlı atağa çıkaran Oosterwolde şutunda kaleci Burak'ı geçemedi.

İLK YARI SONUCU: GAZİANTEP FK 0-2 FENERBAHÇE

LUNGOYI KALEYİ YOKLADI

50' Lungoyi'nin uzaktan sert şutunda top, Ederson'un kucağında kaldı.

ANTEP DURAN TOPTAN TEHLİKE YARATTI

52' Sorescu'nun kornerden yaptığı ortada Bayo kale önünde net pozisyondan yararlanamadı.

FENERBAHÇE ASENSIO İLE GOLE YAKLAŞTI

57' Nene ceza sahası içerisinde defans arkasına kaçan Asensio'yu gördü. Dar açıdan kaleciyle karşı karşıya kalan Asensio'nun şutunda Burak gole izin vermedi.

RODRIGUES TOPU ÇİZGİDEN ÇIKARDI

66' Oğuz Aydın'ın aşırtma şutunda kaleci Burak'ı geçen topu Rodrigues çizgiden çıkardı.

TANSİYON YÜKSELDİ

71' Orta sahada yaptığı faulün ardından Levent Mercan Gaziantep'in oyuna hızlı başlaması engelledi. Ardından çıkan tartışmada kısa süreliğine iki takım oyuncuları arasında tansiyon yükselirken Sorescu ve Oosterwolde'ye sarı kart çıktı.

BURAK EN NESYRI'YE 3. GOL İZNİ TANIMADI

73' En Nesyri ceza sahası içerisinde sert bir şutla hat-trick'e yaklaştı. Ancak kaleci Burak gole izin vermedi.

FENERBAHÇE İKİNCİ KEZ DİREĞE TAKILDI

80' Ceza sahası içerisinde Talisca'nın şutunda Burak topu çeldi. Ardından Oosterwolde'nin vuruşunda top ikinci kez direkten döndü.

TALISCA FRİKİKTEN YAZDI

81' Ceza sahasının sağ çapraz köşesinde kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Talisca direğin dibine harika bir şutla farkı 3'e çıkaran golü attı.

GAZİANTEP FK 10 KİŞİ KALDI

86' Talisca'ya yapılan sert müdahale sonrası VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen Atilla Karaoğlan sarı kartını iptal ederek Abena'ya kırmızı kart gösterdi.

TALISCA HARİKA BİR GOLLE SKORU 4-0'A GETİRDİ

88' Talisca uzaktan harika bir şutla Burak'ı bir kez daha mağlup ederek skoru 4-0'a getirdi.