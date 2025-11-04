YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Aksaray Üniversitesi’nde antibiyotiğe dirençli bakterilere karşı nanomalzeme geliştirilecek. ASÜ’lü bilim insanları, antibiyotiklerin gelecekte etkisiz kalma ihtimaline karşı yeni nesil bir tedavi platformu tasarlıyor.

Antibiyotik direncinin, dünya genelinde en kritik sağlık tehditlerinden biri haline gelmesi, bilimin yönünü köklü şekilde değiştirdi. Dünya Sağlık Örgütü’nün “yüzyılın en öncelikli üç sağlık tehdidinden biri” olarak açıkladığı antibiyotik direnci, artık gıda zehirlenmesinden akciğer enfeksiyonuna kadar çok geniş bir hastalık portföyünde ölüm nedenleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Her yıl yaklaşık 700 bin kişi antibiyotiğe dirençli bakteriler nedeniyle hayata veda ediyor ve bu rakamın 2050’ye gelindiğinde milyonlara çıkacağı hesaplanıyor.

İşte bu zorlu tabloda, Aksaray Üniversitesi çok önemli bir bilimsel adım attı.

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi ve TÜBA GEBİP Ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Fatih Algı ile araştırma ekibinin yürüttüğü proje; TÜBİTAK 1001 – Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı. Projenin hedefi; antibiyotiğe dirençli bakterilerin tedavisinde kullanılmak üzere ultrasesle aktive edilebilen, kombine tedavilere uygun yeni nesil nanomalzemeler geliştirmek.

“ANTİBAKTERİYEL AJANLARIN ÇAĞI KAPANIYOR, YENİ NESİL MALZEME ÇAĞI BAŞLIYOR”

Prof. Dr. Algı, antibiyotiklerin yanlış ve gereksiz kullanımının, dirençli bakteri türlerinin ortaya çıkmasını tetiklediğini söylüyor. Artık mevcut antibiyotiklerin gelecekte etkisiz kalma tehlikesi çok ciddi boyutta. “Yeni antibakteriyel malzeme geliştirmek artık zorunluluk” diyen Prof. Algı şu noktaya dikkat çekti:

“Geliştireceğimiz nanomalzemeler, bakterilerde direnç gelişmesine izin vermeyecek. Bu sadece bir enfeksiyon tedavisi değil; mantar, maya, virüs gibi farklı patojenlere karşı da etkili olabilecek bir platformdan bahsediyoruz. Hatta bu teknoloji doğru yönlendirildiğinde kanser tedavisi gibi alanlarda bile kullanılabilir.”

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ’NİN PATENT HAVUZU BÜYÜYOR

Prof. Dr. Fatih Algı, proje hazırlık aşamasında emek veren genç bilim insanlarına teşekkür ederek şu bilgiyi verdi:

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Aksaray Üniversitesi adına iki patent tescili gerçekleştirildi.

İki patent başvurusu ise şu an inceleme aşamasında.

Esefle altını çizmek gerekir ki ASÜ, sadece proje üretmiyor; patentleştirilmiş somut bilimsel çıktı üretme kabiliyetini de hızla büyütüyor. Bu, üniversitelerin en kıymetli göstergesidir.

PROJE EKİBİ VE YÜRÜYEN DİĞER ÇALIŞMALAR

Projede, ASÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meltem Aşan Özüsağlam araştırmacı olarak görev yapıyor.

Ayrıca, Prof. Dr. Melek Pamuk Algı ve Prof. Dr. Meltem Aşan Özüsağlam ile birlikte yürütülen başka bir TÜBİTAK 1001 projesi de eşzamanlı sürüyor.

Projede yer alan yüksek lisans öğrencileri ise şöyle:

Şafak Zengin

Ali Sağlam

Dönay Çungur

Deniz Yüksel

Bahar Görgülü

Münevver Dayan

Zelal Baran

Antibiyotik sonrası çağ artık bilim kurgu değil, oldukça yakın bir gerçeklik.

Aksaray Üniversitesi’nin geliştireceği ultrananomalzemeler; antibiyotik direncini alt eden, patojenleri fiziksel ve kimyasal mekanizmalarla baskılayan yeni bir tedavi çağına geçişin kapılarını aralıyor.

Bu proje sadece bir bilimsel çalışma değil;

gelecek nesillerin yaşayacağı sağlık dünyasını bugünden şekillendiren stratejik bir adım.