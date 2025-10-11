Nöroloji uzmanları, risk grubundaki hastalar için acil reçete düzenlemesi çağrısında bulundu. Dünya genelinde milyonlarca yaşlı hastanın kullandığı antidepresanlar ve yaygın bir ağrı kesicinin eş zamanlı olarak kullanılması, özellikle huzurevlerinde kalan yaşlı nüfusta epilepsi nöbeti riskinde artışa yol açtı.

Amerika Nöroloji Akademisi'nin (American Academy of Neurology) akademik yayını olan Neurology dergisinde yayımlanan güncel bir bilimsel araştırma, bu iki ilaç sınıfının tehlikeli bir etkileşim içine girdiğini gözler önüne serdi.

TEHLİKELİ KOMBİNASYON: TRAMADOL VE CYP2D6 İNHİBİTÖRLERİ

Ohio Eyalet Üniversitesi’nden (The Ohio State University) araştırmacı Dr. Yu-Jung Jenny Wei ve ekibinin yürüttüğü çalışma, opioid sınıfı bir ağrı kesici olan tramadol ile "CYP2D6 inhibitörleri" olarak bilinen bazı antidepresanların aynı anda kullanılmasını inceledi.

Araştırmada, tramadolün vücut tarafından metabolize edilmesi için gerekli olan CYP2D6 adlı enzimi bloke eden antidepresanlarla (örneğin fluoksetin, paroksetin ve bupropion) birlikte kullanıldığında, yaşlı hastalarda nöbet insidansının kayda değer ölçüde yükseldiği belirlendi.

Çalışmanın başyazarı Dr. Wei, konuyla ilgili açıklamasında, “CYP2D6 enzimini inhibe eden antidepresanlarla tramadol alındığında nöbet riskinde mütevazı ama ölçülebilir bir artış bulduk. Bu risk, hangi ilacın önce başlandığından bağımsız olarak tutarlılık gösterdi” ifadelerini kullandı.

RİSK YÜZDE 9'A KADAR YÜKSELDİ

Huzurevinde yaşayan yaşlı yetişkinlerin verilerinin analiz edildiği araştırmada, tramadol ve CYP2D6 inhibitörü antidepresanları birlikte kullanan bireylerde, nöbet riskinin diğer antidepresanları kullananlara göre yaklaşık yüzde 9 daha yüksek olduğu saptandı.

Uzmanlar, bu artışın, CYP2D6 enziminin bloke edilmesi sonucu tramadolün vücutta birikmesi ve dolayısıyla ilacın toksik etkilerinin, buna bağlı olarak da nöbet riskinin artmasından kaynaklandığını dile getirdi.

Uluslararası alanda tanınan bir farmakoepidemiyoloji uzmanı olan Dr. Stephen J. W. Meltzer (Londra Üniversitesi, King's College), bu bulguların klinik uygulamalar için taşıdığı kritik öneme dikkat çekti.

Dr. Meltzer, "Yaşlı hastalarda birden fazla ilaç kullanımı (polifarmasi) yaygın bir durum. Bu sonuçlar, hekimlerin, özellikle CYP2D6'yı güçlü bir şekilde inhibe eden antidepresanları ve tramadolü reçete ederken potansiyel nöbet tehlikesinin farkında olmaları gerektiğini çarpıcı bir biçimde ortaya koydu" açıklamasını yaptı.

ACİL EYLEM ÇAĞRISI

Araştırmacılar, elde edilen verilerin, klinisyenler için önemli bir uyarı niteliğinde olduğunu ifade etti.

Hem ağrı hem de depresyon tedavilerinin yaşlı nüfusta sıklıkla uygulandığı göz önüne alındığında, Dr. Yu-Jung Jenny Wei, "Bu bulgular, özellikle karmaşık sağlık sorunları olan yaşlı yetişkinler için dikkatli reçete etme uygulamalarının gerekliliğinin altını çizdi" diyerek, sağlık profesyonellerini, yaşlı hastalara ilaç kombinasyonlarını yazarken olası etkileşim risklerini dikkatle değerlendirmeye çağırdı.