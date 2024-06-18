Antik kent Efes'i kafeye çevirdiler. ABD'li turistler tepki görünce kaçtı

Efes Antik Kenti’nin ışıklandırılmasıyla birlikte akşam saatlerinde de ziyaretçilere açılmasının ardından, dün akşam ABD'li turistlerin katıldığı bir etkinlik sırasında gergin anlar yaşandı. Windstar cruise gemisiyle Türkiye’ye gelen turistler, Celsus Kütüphanesi'nde müzikli bir yemek organize etti. Ancak bu durum, kütüphaneyi gezmek isteyen diğer ziyaretçiler tarafından hoş karşılanmadı.

Ziyaretçiler, tarihi eserde yemek yenmesini yanlış bulduklarını belirterek, durumu alkışlar ve marşlar söyleyerek protesto etti. Tepkilerin artması üzerine yemek organizasyonu kesildi ve cruise turistleri alanı apar topar terk etti. Protestocu ziyaretçiler, tarihi mekanların korunması gerektiğini vurgularken, yetkililer de bu tür organizasyonların gelecekte daha dikkatli planlanması gerektiğini belirtti.