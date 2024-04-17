Antik Romalıların ve Yunanlıların şifa yağı. 2 damlası yetiyor aktarlarda kapış kapış satılıyor

Antik çağlardan bu yana kadar gelen ve güçlü etkileri ile günümüze kadar gelen Kantaron yağı faydaları saymakla bitmiyor. Sadece 2 damlası dahi şifa kaynağı olan kantaron yağının faydaları..