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Jesus'tan flaş transfer: Antrenmana bile çıktı

Fenerbahçe, FIFA Dünya Kupası dolayısıyla Süper Lig'e verilen arada sezonun ikinci bölüm hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam ederken ilginç bir detay göze çarptı.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 13:05
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Antrenmana çıktı: Jesus'tan flaş transfer

Jesus'tan flaş transfer: Antrenmana bile çıktı
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Sarı-lacivertliler, teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde salonda, kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirdi. Daha sonra antrenman sahasına gelen futbolcular, 15 dakikası basına açık ilk bölümde, iki grubu ayrılarak koşu yaptı.

Koordinasyon uygulamasıyla devam eden antrenmanın, pas, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı bildirildi.

Antrenmana, hafif sakatlığı bulunan ve çalışmalarına bireysel devam eden kaleci Altay Bayındır'ın yanı sıra, sakatlıkları devam eden Alioski, Joao Pedro ve Arda Güler katılmadı.

Öte yandan Jorge Jesus'un ekibine yeni bir bireysel performans antrenörü dahil ettiği öğrenildi. Bugünkü antrenmana çıkan Portekizli kondisyoner Pedro Gandaio'nun, iki kondisyoneri bulunun takımdaki üçüncü bireysel performans antrenörü olarak görev alacağı kaydedildi.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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