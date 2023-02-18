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AÖF 2023 sınavları nasıl yapılacak? AÖF sınavları online mı, yüz yüze mi yapılacak?

Depremin ardından Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) final bahar dönemi sınavlarının nasıl yapılacağı Google arama motorlarında aratılıyor. Peki, AÖF 2023 sınavları nasıl yapılacak? AÖF sınavları online mı, yüz yüze mi yapılacak?

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 11:42
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AÖF 2023 sınavları nasıl yapılacak? AÖF sınavları online mı, yüz yüze mi yapılacak?

AÖF 2023 sınavları nasıl yapılacak? AÖF sınavları online mı, yüz yüze mi yapılacak?
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Deprem felaketinin ardından sınav tarihleri değiştirilirken yeni takvim açıklanmadı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) final bahar dönemi sınavlarının yüz yüze mi yoksa online mı yapılacağı ise belirtilmedi. Peki, AÖF 2023 sınavları nasıl yapılacak? AÖF sınavları online mı, yüz yüze mi yapılacak?

AÖF SINAVLARI YÜZ YÜZE Mİ, ONLİNE MI?

Pandemi döneminde Anadolu Üniversitesi, online (çevrimiçi) sınav sistemine geçmişti. Öğrenciler YÖK’ün aldığı uzaktan eğitim kararı sonrası sınavların nasıl yapılacağını merak ediyor.

Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi sınavları birçok ilde düzenleniyor. Kahramanmaraş’ta yaşanan depremden Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa gibi iller etkilendi.

Bu bölgedeki okulların durumuna göre Anadolu Üniversitesi sınavların yapılış şekline karar verecek. Henüz sınavların internet üzerinden mi yoksa okul ortamında mı yapılacağı bilgisi açıklanmadı.

AÖF ONLİNE SINAVLAR NASIL YAPILIYOR?

Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi online sınavları, okul ortamında yapılan sınavlar ile benzerlik gösteriyor.

Öğrencilere sorumlu olunan her dersten 20 soru yöneltilir. Bu soruların cevaplanması için ise 30 dakika sınav süresi verilmektedir.

Sınavlara aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden öğrenci numarası/şifre veya e-Devlet seçeneğiyle giriş yapılabilir.

Sınavlarda ders geçme notu 35 olarak belirlenmiştir. Sınavların yüz yüze veya online olması ders geçme alt sınırını etkilemiyor.

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