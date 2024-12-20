Apar topar ameliyata alınmıştı! Ferdi Tayfur operasyon sonrası ilk kez konuştu

Muğla'daki tedavisinin ardından doktorların isteği üzerine ambulans uçakla Antalya'ya sevk edilen Ferdi Tayfur, son olarak ameliyata alınmıştı. Ünlü sanatçıdan ilk açıklama geldi.

GÖZETİMİ DEVAM EDİYOR

Kulak burun boğaz doktorları tarafından sinüs ameliyatı edilen Ferdi Tayfur'un hastanedeki gözetimi devam ediyor.

"ŞÜKÜR İYİYİM”

Uzman Prof. Dr. Havva Asuman Yavuz ile çektirdiği videosunu paylaşılan sanatçı, doktorunun nasılsınız sorusu üzerine, "Sayenizde iyiyim, Allah razı olsun. Bu kadar meşakkat bu kadar destek, sağ olun. Ben çok iyiyim, şükür iyiyim" dedi.

NE OLMUŞTU

Ferdi Tayfur, Marmaris'teki evinde 15 Aralık'ta rahatsızlanınca önce ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye, daha sonra Muğla'daki başka bir özel sağlık kuruluşuna sevk edilmişti.

Genel cerrahi bölümünün yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sonrası sanatçı,16 Aralık akşamı Muğla'dan Antalya'daki hastaneye nakledilmişti.