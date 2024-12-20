Apar topar ameliyata alınmıştı! Ferdi Tayfur operasyon sonrası ilk kez konuştu

Düzenleme: Kaynak: AA
Apar topar ameliyata alınmıştı! Ferdi Tayfur operasyon sonrası ilk kez konuştu

Evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur, ameliyata alınmıştı. Tayfur, ameliyat sonrası ilk kez konuştu. Ünlü sanatçı hayranlarına sağlığının çok iyi olduğunu söyledi.

Muğla'daki tedavisinin ardından doktorların isteği üzerine ambulans uçakla Antalya'ya sevk edilen Ferdi Tayfur, son olarak ameliyata alınmıştı. Ünlü sanatçıdan ilk açıklama geldi.

8-002.webp

GÖZETİMİ DEVAM EDİYOR

Kulak burun boğaz doktorları tarafından sinüs ameliyatı edilen Ferdi Tayfur'un hastanedeki gözetimi devam ediyor.

.webp

"ŞÜKÜR İYİYİM”

Uzman Prof. Dr. Havva Asuman Yavuz ile çektirdiği videosunu paylaşılan sanatçı, doktorunun nasılsınız sorusu üzerine, "Sayenizde iyiyim, Allah razı olsun. Bu kadar meşakkat bu kadar destek, sağ olun. Ben çok iyiyim, şükür iyiyim" dedi.

0u.webp

NE OLMUŞTU

Ferdi Tayfur, Marmaris'teki evinde 15 Aralık'ta rahatsızlanınca önce ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye, daha sonra Muğla'daki başka bir özel sağlık kuruluşuna sevk edilmişti.

Genel cerrahi bölümünün yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sonrası sanatçı,16 Aralık akşamı Muğla'dan Antalya'daki hastaneye nakledilmişti.

Son Haberler
Tekirdağ'da 127 yıllık firari yakalandı
Tekirdağ'da 127 yıllık firari yakalandı
Dilan ve Engin Polat'a hapis talebi
Dilan ve Engin Polat'a hapis talebi
Adana merkezli 13 ilde dolandırıcılık operasyonu: Onlarca gözaltı var
Adana merkezli 13 ilde dolandırıcılık operasyonu: Onlarca gözaltı var
Ayvalık'ta hazine bulundu. Ege ve Akdeniz'in en büyüğü
Ayvalık'ta hazine bulundu! 15 metre uzunluğunda, 9 metre genişliğinde
Adana’da motosiklet satışı üzerinde 10 milyon liralık vurgun: 23 kişilik çete çökertildi
Adana’da motosiklet satışı üzerinde 10 milyon liralık vurgun: 23 kişilik çete çökertildi