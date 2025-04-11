Apar topar çıkartılmışlardı! Ünlü oyuncuların yerine gelen isimler belli oldu

TRT tarafından işten çıkarılan Aybüke Pusat’a destek verdikleri için Furkan Andıç ve Başak Gümülcinelioğlu da işten çıkarılmıştı.

İKİ İSİM İLE ANLAŞMAYA GİDİLDİ

TRT yeni isimlerle anlaşma sağladı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Furkan Andıç’ın hayat verdiği ve çekilen 2 günlük sahneleri çöpe atılan muhabir Uğur rolüne Mekin Sezer hayat verecek.

Bir kanalda yaşanan olayların anlatılacağı dizinin editör Duygu Bilgin’i için de Ilgaz Kaya’yla anlaşma sağlandı.

OLGAZ

“Muhabir” dizisinin geçen hafta ara verilen çekimlerine salı günü yeniden başlandığı öğrenildi.