Apar topar hastaneye kaldırılmıştı! Ferdi Tayfur'un sağlık durumuna ilişkin açıklama

Usta sanatçı Ferdi Tayfur, önceki gün hastaneye kaldırılmıştı. Tayfur'un sağlık durumu hakkında hastane başhekimi Dr. Vasfi Sumur Gazezoğlu, tedavi sürecine dair önemli bilgiler verdi.

Dr. Gazezoğlu, "Sanatçımız Ferdi Tayfur, genel durum bozukluğu, düşkünlük ve nabzın düşmesi sonucu hastanemizde tedavi altına alındı. Şu an için sağlık durumu oldukça iyi. Kalp operasyonu ve böbrek nakli geçirdi. Bunların üzerine hastamızın genel düşkünlüğü ortaya çıkması ciddiye alınabilecek bir sonuçtu. İlgili hekimlerimiz yoğun bakımda tedavi altına aldı" dedi.

“BİRKAÇ GÜNE TABURCU EDECEĞİMİZİ UMUYORUZ”

Ayrıca Dr. Gazezoğlu, sanatçının bilincinin açık olduğunu ve kendisiyle sohbet ettiğini aktararak, "Biraz önce yanına gittim. Bilinci açık ve kendisiyle sohbet ettim. Güzel haberler vereceğine söz verdi. 1-2 güne servise alınacağını, birkaç güne de taburcu edeceğimizi umuyoruz" şeklinde açıklamada bulundu.