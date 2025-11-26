Olay Gülabibey Mahallesi Kapaklı 1. Cadde'deki 5 katlı apartmanın girişinde yaşandı. Apartman önüne park edilen Mehmet A.G.'ye ait motosiklette henüz belirlenemeyen nedenle aniden yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen yangın apartmanın girişindeki ahşap bölümlere sıçradı.

Yangın sırasında apartman boşluğunu dolduran yoğun dumandan etkilenen 7'si çocuk 9 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yangında motosiklet kullanılamaz hale geldi, apartmanda hasar oluştu. Soruşturma sürüyor.