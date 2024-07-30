'Apartman No: 26' kapılarını açtı

Dünyanın en sıra dışı yaratıcı zihinleriyle çalışarak, üretkenliğin kültür evrenimize kattığı olağanüstü etkileri kutlayan hikayeler anlatmayı amaçlayan 'Apartman No: 26', her kapının ardında bir hikaye, farklı yaşamlar ve komşular barındırıyor.

Kültür-sanat dünyasından birçok değerli ismin katılımıyla gerçekleşen lansman ile "Merhaba" diyen platform, yayın hayatına başladı.

Parfümör, koku uzmanı ve fotoğrafçı Vedat Ozan ile tarihçi, televizyon programcısı ve oyuncu Pelin Batu’nun koku ve tarih başlıklı söyleşisinin ardından farklı eğlenceli anlara sahne olan lansmanda, oluşumun hedefleri paylaşılırken, etkinliğin sponsorları arasında yer alan Berrak Turşuları tarafından Türkiye’de ilk defa üretilen salatalık turşusu parfümü deneyimi ile katılımcılara farklı bir deneyim yaşatıldı.

Takipçilerine ilham verici, düşündürücü ve zengin içerikler sunarak, kültür-sanat dünyasında yeni kapılar açmayı müjdeleyen platformun web sitesinde kültür-sanat ve hayata dair pek çok konu işlenecek; röportajlar, inceleme yazıları ve haberler yer alacak. YouTube kanalında ise birçok farklı konseptte yayınlar yapılacak. YouTube’da yayınlanacak ilk 4 bölümün konukları ise Ecem Erkek, Uğur Bilgin, Aytuğ Akdoğan ve Pelin Batu.