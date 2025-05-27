Apartmanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu

Kaynak: İHA
Apartmanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde iki katlı binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu.


Ereğli’ye bağlı Korubaşı Mahallesi Harman Sokak’ta bulunan iki katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Bilal Altay’a ait olduğu öğrenilen evden yükselen dumanları fark eden mahalle sakinleri durumu hemen yetkililere bildirdi.

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İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı 4 ekip, yangına kısa sürede müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren yoğun çalışmanın ardından alevler kontrol altına alındı.

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İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarını tamamlamasının ardından yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme yapıldı. İlk belirlemelere göre yangının, çatıdaki elektrik tesisatında meydana gelen arızadan kaynaklandığı tahmin ediliyor.
Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayda maddi hasar meydana geldi.

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