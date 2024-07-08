Apartmanın temel kazısında bulundu işçinin kazmasına takıldı. Polis kuş uçurtmuyor

Bolu'nun Akpınar Mahallesi'nde bir firma, 90 adet 1+1 daire yapmak için Mumcuoğlu Sokak'taki boş arazide temel kazma işlemi başlattı ve zemin etüt çalışması yürüttü.

3. derece sit alanında bulunan boş arazide, yapılan çalışmalar sonrasında toprağın altında tarihi kalıntılara rastlanılırken, durum Bolu Müze Müdürlüğü'ne bildirildi.

ARKEOLOGLAR HAREKETE GEÇTİ

Kazı alanına Müze Müdürlüğü personelleri gönderilirken, arkeologlarca yapılan incelemeler sonrası bina yapım çalışması durduruldu.

ROMA DÖNEMİNE AİT

Toprağın altında kalan tarihi kalıntıların Roma dönemine ait hamam olduğu düşünülüyor. El oyması seramik eserlerinde bulunduğu kazıda çalışmalar sürüyor.