2 Ocak 2023 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • AP'de iki milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması için süreç başlatıldı

AP'de iki milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması için süreç başlatıldı

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola, yolsuzluk soruşturması yürüten Belçika makamlarının talebi üzerine iki milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması için acil yasal süreç başlattı.

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 21:07
Takip Et

AP'de iki milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması için süreç başlatıldı

AP'de iki milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması için süreç başlatıldı
+
Aa
-

AP'den yapılan açıklamada, Metsola'nın 16 Ocak'ta düzenlenecek AP Genel Kurulu'nda talebi duyuracağı bildirildi.

Açıklamada, hangi milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılması için Belçika makamlarından talep geldiği belirtilmedi.

İtalyan gazetesi La Repubblica, Belçika yargı makamlarının daha önce soruşturmada isimleri geçen İtalyan milletvekili Andrea Cozzolino ve Belçikalı Marc Tarabella'nın dokunulmazlıklarının kaldırılmasını isteyeceğini yazmıştı.

Belçika yargısının talebi 16 Ocak'ta Genel Kurulda duyurulduktan sonra karar teklifi için Yasal İşler Komitesine gönderilecek. Komite, bir raportör atayacak ve taleplerle ilgili bir oturum düzenlenebilecek.

Raportörün hazırlayacağı taslak rapor komitede tartışılıp oylanacak. Raporda öngörülen tavsiye kararı AP Genel Kuruluna gönderilecek. Karar, Genel Kurulda yapılacak oylamada kesinleşecek.

AP'nin tüm prosedürü 13 Şubat'a kadar tamamlaması bekleniyor.

Belçika'daki yolsuzluk soruşturması

Belçikalı makamların yürüttüğü yolsuzluk, rüşvet ve kara para aklama soruşturması kapsamında, aralık ayında çok sayıda noktada aramalar yapılmış, 1,5 milyon avro nakit para ele geçirilmiş ve 4 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan kişilerin AP'nin başkan yardımcılığı sona erdirilen Yunan milletvekili Eva Kaili, eski İtalyan AP Milletvekili Pier Antonio Panzeri, Kaili'nin partneri ve AP'de asistan olarak çalışan yine Francesco Giorgi ve hukukun üstünlüğü konularında çalışan bir sivil toplum kuruluşunun yöneticisi Niccolo Figa-Talamanca olduğu açıklanmıştı.

Giorgi'nin ifadesinde iki AP milletvekili Andrea Cozzolino ile Marc Tarabella'nın Panzeri'den para aldığını söylediği ileri sürülmüştü. Tarabella'nın Belçika'daki evinde de arama yapılmıştı. Arama, Belçika yasaları gereğince AP Başkanı Metsola'nın nezaretinde yürütülmüştü.

Bu kişilerin AP'nin ekonomik ve siyasi kararlarını etkilemek üzere bir Körfez ülkesinden rüşvet aldıkları iddia edilmişti. Konuyla ilgili haberlerde adı geçen Katar iddiaları reddetmişti.

Daha sonraki haberlerde Fas'ın da bu kişilere rüşvet verdiği iddia edilmiş, Fas istihbaratı ile Fas'ın Polonya'daki Büyükelçisi Abderrahim Atmoun'un şüphelilerle görüştüğü ileri sürülmüştü.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu. Listedeki Türkler ve sıralamaları dikkat çekti
1
﻿Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu. Listedeki Türkler ve sıralamaları dikkat çekti
﻿Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu. Listedeki Türkler ve sıralamaları dikkat çekti
﻿Yeni yılda gelen tüm zamların listesi. Yeni yıl geldin de ne oldu
2
﻿Yeni yılda gelen tüm zamların listesi. Yeni yıl geldin de ne oldu
﻿Yeni yılda gelen tüm zamların listesi. Yeni yıl geldin de ne oldu
﻿Uzman isimden emekli ve memur maaşı zam oranı açıklaması
3
﻿Uzman isimden emekli ve memur maaşı zam oranı açıklaması
﻿Uzman isimden emekli ve memur maaşı zam oranı açıklaması
﻿İktidarın faiz politikasında kimi referans aldığı ortaya çıktı. Aykut Erdoğdu açıkladı
4
﻿İktidarın faiz politikasında kimi referans aldığı ortaya çıktı. Aykut Erdoğdu açıkladı
﻿İktidarın faiz politikasında kimi referans aldığı ortaya çıktı. Aykut Erdoğdu açıkladı
﻿Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'tan çılgın parti. Zehra Güneş de katıldı
5
﻿Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'tan çılgın parti. Zehra Güneş de katıldı
﻿Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'tan çılgın parti. Zehra Güneş de katıldı
﻿Galatasaray'da flaş Mertens gelişmesi
6
﻿Galatasaray'da flaş Mertens gelişmesi
﻿Galatasaray'da flaş Mertens gelişmesi
﻿Cemal Enginyurt durdu durdu lafını gediğine oturttu. Sedat Peker'i de etiketledi
7
﻿Cemal Enginyurt durdu durdu lafını gediğine oturttu. Sedat Peker'i de etiketledi
﻿Cemal Enginyurt durdu durdu lafını gediğine oturttu. Sedat Peker'i de etiketledi
﻿AP'de iki milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması için süreç başlatıldı
﻿AP'de iki milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması için süreç başlatıldı
﻿AP'de iki milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması için süreç başlatıldı
﻿THY 48 seferin iptal edildiğini duyurdu
﻿THY 48 seferin iptal edildiğini duyurdu
﻿THY 48 seferin iptal edildiğini duyurdu
﻿Evine girerken motosikletten açılan ateşle yaralandı
﻿Evine girerken motosikletten açılan ateşle yaralandı
﻿Evine girerken motosikletten açılan ateşle yaralandı
﻿İtalya'da çevre aktivistleri Senato binasının cephesini turuncuya boyadı
﻿İtalya'da çevre aktivistleri Senato binasının cephesini turuncuya boyadı
﻿İtalya'da çevre aktivistleri Senato binasının cephesini turuncuya boyadı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.