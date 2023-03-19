APK yüklemenin yasal sorumlulukları. APK nedir? İndirmek suç mu

APK, mobil uygulamaların dağıtımı ve kurulumu için Android işletim sistemi tarafından kullanılan paket dosya biçimi olarak tanımlanır.

Google Play Store gibi mağazalardan bir uygulama indirdiğinizde temelde bir APK dosyası yüklenmiş olunulur.

çoğu kullanıcı indirdikleri dosyanın aslında bir APK olduğunun farkına varamaz. Ssöz konusu dosya uzantısının genellikle sadece üçüncü taraf platformlardan indirildiği düşünülür.

APK YÜKLEMEK SUÇ MUDUR

APK yüklemek herhangi bir suç teşkil etmiyor. Ancak burada da güvenliğinden emin olmak gerekir. Google Play Store gibi mağazaların dışından yüklenen dosyaların herhangi bir güvenlik kontrolünden geçmediği belirtilir.

Cihazda Antivirüs programı olması önemlidir çünkü trojanlı bir uygulamayı indirmek oldukça oalsıdır.

KORSAN OYUNLARA DİKKAT

Ücretli uygulamaları üçüncü taraf platformlardan APK sayesinde ücretsiz yüklemek ise korsan kategorisine girmesi nedeniyle suç olur. Korsan oyun oynamak ve yazılım kullanmak tüm dünyada suçtur.