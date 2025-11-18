Apple’ın iPhone telefonların daha rahat taşınması için satışa sunduğu “iPhone Pocket” adlı ürün sosyal medyada alay konusu olmuştu.

14 Kasım’da ABD, Fransa, İtalya, Japonya, Singapur, Güney Kore, Birleşik Krallık ve Çin gibi sınırlı pazarlarda satışa çıkan ürün Türkiye'de resmî olarak piyasaya sürülmedi. iPhone Pocket yalnızca belirli şehirlerde fiziksel mağazalarda görülebildi; ABD’de sadece New York SoHo Apple Store’da sergilendi.

Sosyal medyada “iPhone taşıyan atkı”, “telefon askısı”, “gereksiz yenilik” gibi yorumlara konu olan ürün, satış performansıyla beklentilerin tam tersini ortaya koydu. ISSEY MIYAKE iş birliğiyle geliştirilen, iPhone taşımaya yarayan atkı formundaki aksesuar, hem Apple Store'larda, hem de çevrim içi mağazada satış rekoru kırdı.

SATIŞ FİYATI NE KADAR?

İki farklı versiyonla piyasaya çıkan iPhone Pocket'ın fiyatı 149,95 dolar ile 229,95 dolar arasında değişiyordu. Ürün tanıtıldığında sosyal medyada büyük bir dalga konusu olmuş, birçok kullanıcı aksesuarı “gerekli olmayan bir yenilik” olarak nitelendirmişti. Ancak tam tersini gösteren satış rakamları şaşırttı.

Apple, ürünün sınırlı sayıda üretileceğini daha önce açıklamıştı. Bu nedenle iPhone Pocket'ın yeniden stoklara girip girmeyeceği şimdilik bilinmiyor.