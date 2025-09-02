Apple hisselerinde ılımlı alım tavsiyesi ön planda

Wall Street’teki 30 analistin son 12 ayda Apple (AAPL) hissesi için yaptığı değerlendirmeler, yatırımcı güveninin genel olarak olumlu olduğunu gösteriyor. Analistlerin 2’si hissede satış, 11’i tutma, 15’i alım ve 2’si güçlü alım tavsiyesi verdi. Bu dağılım, Apple hisselerine yönelik temkinli ama iyimser bir tablo çiziyor. Özellikle teknoloji sektöründe küresel rekabetin arttığı bir dönemde, analistlerin çoğunlukla alım yönünde tavsiye vermesi yatırımcıların dikkatini çekiyor.

FİYAT HEDEFLERİ VE POTANSİYEL GETİRİ

Analistlerin belirlediği 12 aylık ortalama fiyat hedefi 237,37 dolar seviyesinde bulunuyor. Hisse, şu an 232,14 dolardan işlem görüyor; bu da yaklaşık %2,25’lik bir potansiyel yükselişi işaret ediyor. Analistlerin en yüksek fiyat tahmini 300 dolar, en düşük tahmini ise 170 dolar. Fiyat hedeflerindeki bu geniş aralık, yatırımcıların kısa vadeli dalgalanmalara karşı dikkatli olmasını gerektiriyor.

Apple hisselerinin performansı, yalnızca şirketin kendi satış ve ürün stratejileriyle değil, aynı zamanda küresel ekonomik koşullar ve teknoloji sektöründeki gelişmelerle de yakından bağlantılı. Analistlerin “ılımlı alım” konsensüsü, yatırımcıların yıl sonu kararlarını şekillendirmede önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.