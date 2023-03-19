Apple'dan katlanabilir telefon geliyor. Patenti aldı

Apple, Samsung'un öncülüğünü yaptığı katlanabilir telefon konusunda önemli bir adım attı.

Apple'ın yaptığı patent başvurusu ile katlanabilir ekranlı telefonlar için büyük bir sorun oluşturabilecek durumu çözmeye çalıştığını görüldü.

ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi internet sitesinde ortaya çıkan bir patent, Apple’ın yeni telefonunu düşmelere karşı nasıl koruyacağını gözler önüne serdi. “Kendiliğinden kapanabilen ekran ve düşme tespiti ile ekran koruma teknikleri” isimli patent adıyla kullanıcılara sunuldu.

APPLE KATLANABİLİR TELEFON PATENTİİ DUYURDU

Patentin isminden de anlaşıldığı üzere, cihaz içerisinde bulunan ivmeölçer benzeri bir sensör bulunacak. Sensör, iPhone’un düştüğünü algıladığı zaman telefonu hızlı bir şekilde kapatacak. Bu sayede katlanabilir ekranın getirdiği zayıflığın ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Apple’ın aldığı patentte telefonun yerden yeteri kadar yüksek olmadığı pozisyonlarda ise mekanizmanın tamamen kapanmayabileceği notu düşüldü. Ancak Apple, mekanizmanın bir miktar koruma sağlayacağının altını çizdi.

Apple’ın ‘iPhone Fold’ modelini 2025 yılında tanıtılacağı düşünülüyor.