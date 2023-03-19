19 Mart 2023 Pazar
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Apple'dan katlanabilir telefon geliyor. Patenti aldı

Teknoloji devi Apple, Samsung ile rekabeti kızıştırmak için katlanabilir telefon patentini aldı.

Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar - 11:03
Takip Et

Apple katlabilir telefonun patentini aldı

Apple'dan katlanabilir telefon geliyor. Patenti aldı
+
Aa
-

Apple, Samsung'un öncülüğünü yaptığı katlanabilir telefon konusunda önemli bir adım attı. 

Apple'ın yaptığı patent başvurusu ile katlanabilir ekranlı telefonlar için büyük bir sorun oluşturabilecek durumu çözmeye çalıştığını görüldü.

ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi internet sitesinde ortaya çıkan bir patent, Apple’ın yeni telefonunu düşmelere karşı nasıl koruyacağını gözler önüne serdi. “Kendiliğinden kapanabilen ekran ve düşme tespiti ile ekran koruma teknikleri” isimli patent adıyla kullanıcılara sunuldu.

APPLE KATLANABİLİR TELEFON PATENTİİ DUYURDU

Patentin isminden de anlaşıldığı üzere, cihaz içerisinde bulunan ivmeölçer benzeri bir sensör bulunacak. Sensör, iPhone’un düştüğünü algıladığı zaman telefonu hızlı bir şekilde kapatacak. Bu sayede katlanabilir ekranın getirdiği zayıflığın ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Apple’ın aldığı patentte telefonun yerden yeteri kadar yüksek olmadığı pozisyonlarda ise mekanizmanın tamamen kapanmayabileceği notu düşüldü. Ancak Apple, mekanizmanın bir miktar koruma sağlayacağının altını çizdi. 

 Apple’ın ‘iPhone Fold’ modelini 2025 yılında tanıtılacağı düşünülüyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Flaş... Flaş... 6.9 büyüklüğünde deprem
1
﻿Flaş... Flaş... 6.9 büyüklüğünde deprem
﻿Flaş... Flaş... 6.9 büyüklüğünde deprem
﻿Haluk Levent konserinde 'Hükümet istifa' sloganları
2
﻿Haluk Levent konserinde 'Hükümet istifa' sloganları
﻿Haluk Levent konserinde 'Hükümet istifa' sloganları
﻿ABD'de bankalardan 'mevduatların sigortalanması' talebi
3
﻿ABD'de bankalardan 'mevduatların sigortalanması' talebi
﻿ABD'de bankalardan 'mevduatların sigortalanması' talebi
﻿Ahmet Çakar şampiyonluk yarışına operasyon çeken iki ismi açıkladı
4
﻿Ahmet Çakar şampiyonluk yarışına operasyon çeken iki ismi açıkladı
﻿Ahmet Çakar şampiyonluk yarışına operasyon çeken iki ismi açıkladı
﻿TEM Otoyolu’nda feci kaza: 1’i ağır 3 yaralı
5
﻿TEM Otoyolu’nda feci kaza: 1’i ağır 3 yaralı
﻿TEM Otoyolu’nda feci kaza: 1’i ağır 3 yaralı
﻿Filistinli tutuklular, ramazanda açlık grevi yapmaya hazırlanıyor
6
﻿Filistinli tutuklular, ramazanda açlık grevi yapmaya hazırlanıyor
﻿Filistinli tutuklular, ramazanda açlık grevi yapmaya hazırlanıyor
﻿Beyoğlu’nda derneğe silahlı saldırı: 1’i ağır 3 yaralı
7
﻿Beyoğlu’nda derneğe silahlı saldırı: 1’i ağır 3 yaralı
﻿Beyoğlu’nda derneğe silahlı saldırı: 1’i ağır 3 yaralı
﻿Beşiktaş'ta flaş Dele Alli gelişmesi. İngiliz oyuncu kararını verecek
﻿Beşiktaş'ta flaş Dele Alli gelişmesi. İngiliz oyuncu kararını verecek
﻿Beşiktaş'ta flaş Dele Alli gelişmesi. İngiliz oyuncu kararını verecek
﻿Mersin Mezitli’de icradan satılık tarla
﻿Mersin Mezitli’de icradan satılık tarla
﻿Mersin Mezitli’de icradan satılık tarla
﻿Sivas Akıncılar’da icradan satılık arsa
﻿Sivas Akıncılar’da icradan satılık arsa
﻿Sivas Akıncılar’da icradan satılık arsa
﻿İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: Gözaltılar var
﻿İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: Gözaltılar var
﻿İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: Gözaltılar var
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.