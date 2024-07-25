Apple Maps kullanıma açıldı

Apple'ın duyurusu artık hizmete doğrudan tarayıcınızdan erişebileceğiniz anlamına geliyor. Lansman, Apple Maps'i uzun süredir web'de mevcut olan Google Maps ile doğrudan rekabete sokuyor.

Web'deki Haritalar İngilizce olarak erişilebilir ve Mac ve iPad'de Safari ve Chrome ile Windows PC'lerde Chrome ve Edge ile uyumludur. Apple gelecekte ek diller, tarayıcılar ve platformlar için destek getirmeyi planlıyor.

Web'deki Apple Maps, mobil uygulamada olduğu gibi çalışıyor. Uygulama üzerinden sürüş ve yürüyüş talimatları alabilir, yemek sipariş edebilir; düzenlenmiş rehberlere ve incelemelere göz atabilir ve daha fazlasını da yapabilirsiniz. Apple, önümüzdeki aylarda web sürümüne 360 ​​derecelik panoramik görünümler "Etrafıma Bak" özelliği gibi ek işlevler getirmeyi planlıyor.

Apple, geliştiricilerin web üzerindeki Haritalar'a bağlantı verebileceğini, böylece kullanıcılarının yol tarifi alabileceğini, ayrıntılı yer bilgilerini görebileceğini ve daha fazlasını yapabileceğini belirtiyor.

Apple Maps'in web sürümünün lansmanı, Apple'ın iPhone'da hizmeti başlatmasından 12 yıl sonra gerçekleşti. Şirket, Apple Maps'in kullanılabilirliğini genişleterek daha fazla kullanıcıya ulaşmayı ve web'de haritalar için büyük ölçüde başvurulan yer olan Google Maps ile rekabet etmeyi amaçlıyor.