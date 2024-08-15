Apple NFT özelliğini kullanıma açıyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Apple NFT özelliğini kullanıma açıyor

Apple, iOS 18.1'den başlayarak geliştiricilerin Güvenli Öğe'yi kullanarak uygulama içi NFC işlemleri sunmasına izin verecek ve güncellemenin bir parçası olarak, iPhone'unuzun yan düğmesine çift tıkladığınızda erişilebilen varsayılan bir temassız ödeme uygulaması da ayarlayabileceksiniz.

Apple'ın basın açıklamasında, hükümet kimliklerinin "gelecekte" destekleneceği belirtiliyor.

Apple, bu uygulamaları oluşturmak için ilgili API'lerin, "takip edilecek ek konumlarla" birlikte yaklaşan bir iOS 18.1 geliştirici beta sürümünde Avustralya, Brezilya, Kanada, Japonya, Yeni Zelanda, Birleşik Krallık ve ABD'deki geliştiricilere sunulacağını söylüyor. Ancak, Apple'ın API'lerinden yararlanmak isteyen geliştiricilerin "Apple ile ticari bir anlaşmaya girmeleri, NFC ve SE hakkını talep etmeleri ve ilgili ücretleri ödemeleri" gerekecek.

Değişim, Apple'ın Avrupa Komisyonu'nun antitröst soruşturmasının ardından iPhone NFC ödemelerini üçüncü taraf sağlayıcılara açma teklifini takip ediyor. Avrupa Komisyonu geçen ay Apple'ın taahhütlerini yasal olarak bağlayıcı hale getirdiğini duyurdu.

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