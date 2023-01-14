Apple TikTok’ta viral olan o uygulamayı kaldırdı

Dev teknoloji markası Apple, TikTok'ta vira olan iPod uygulamasını App Store'dan kaldırdı. Uygulama, iPhone'u iPod'a çeviriyordu.

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, iPhone’un arayüzünü iPod’a dönüştüren Retro Pod isimli uygulama, App Store’dan erişime kapatıldı. TikTok’ta viral olan Retro Pod’un videoları 5 milyondan fazla izlenme almıştı.

APP STORE’DAN KALDIRILDI

iPhone arayüzünü iPod’a dönüştüren Retro Pod, Aralık ve Ocak ayında sosyal medyada viral hale gelmişti. Ancak Retro Pod’un App Store’dan kaldırıldığı bildirildi. Henüz uygulamanın erişime kapatılma sebebi belli olmasa da, tahmin etmek zor değil. Apple, ürünlerini kopyalayan uygulamalara karşı katı politikalara sahip.

APPLE’DEN AÇIKLAMA GELMEDİ

Analiz firması Sensor Tower’a göre uygulama, Ocak ayının ilk haftasında 275 bin olmak üzere iOS‘ta 500 bine yakın indirme sayısına ulaştı. 8 Ocak’a kadar kaldırılmadan önce ABD’deki müzik uygulamaları arasında 11 numaraya ulaştı.

Konuyla ilgili olarak ne Retro Pod’un geliştiricisinden ne de Apple’dan açıklama gelmediğini belirtmek gerekiyor.