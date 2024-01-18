Apple vazgeçti. Artık App Store zorunluluğu yok

Apple ile Epic Games arasındaki üçüncü taraf ödeme davası teknoloji gündemini meşgul etmeye başladı. Apple için yeni bir dönemin başladığı ortaya çıktı.

App Store bünyesinde bulunan uygulamalar için alternatif ödeme sistemine geçildiği belirtildi.

Epic Games‘in 2020 yılında Fortnite‘a direkt ödeme yöntemi eklemesi ve oyunun hem Google Play Store ve App Store mağazalarından çıkarılmasıyla başlayan yasal süreç tamamlanmaya başladı.

Epic Games, Google ile olan antitröst davasında haklı bulunurken, Apple‘a karşı beklediği sonuca ulaşamadı.

ABD Yüksek Mahkemesi Epic Games‘in App Store’da geliştiricilerin alternatif ödeme yöntemlerinin kullanmasına ilişkin talebini bazı kritik noktalar dışında kabul etmedi.

Apple, ABD‘deki App Store yönergelerinde değişikliğe giderek geliştiricilerin kullanıcılara kendi web sitelerindeki fiyatları gösterme imkanını sunduğunu belirtti.

App Store Small Business programına üye olan geliştiricilerden yüzde 12, diğerlerinden ise yüzde 27 kesinti yapılacağı ortaya çıktı.