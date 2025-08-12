Apple ve Google haksız rekabetten suçlu bulundu

Apple ve Google'ın uygulama mağazası politikaları, uzun süredir teknoloji dünyasının en çok tartışılan konularından biri olmaya devam ediyor. Özellikle uygulama içi satın alımlardan alınan yüksek komisyonlar, geliştiricilerin tepkisini çekiyordu. Bu duruma karşı küresel bir mücadele başlatan oyun devi Epic Games, Avustralya Federal Mahkemesi'nde tarihi bir zafer elde etti. Mahkeme, Apple ve Google'ın uygulama dağıtımındaki hakim konumlarını kötüye kullanarak rekabeti engellediğine karar verdi. Bu karar, sektörde dengeleri değiştirebilecek potansiyele sahip.

EPİC GAMES'İN ZAFERİ VE APPLE'IN TEPKİSİ

Avustralya Federal Mahkemesi Yargıcı Jonathan Beach, verdiği kararda, iki teknoloji devinin uygulama dağıtımı pazarındaki baskın konumlarını rekabeti sınırlamak için kullandığını tespit etti. Yargıç, bu davranışın haksız rekabet teşkil ettiğini belirtirken, Epic'in "vicdan dışı davranış" iddialarını ise reddetti. Epic Games, dünya genelinde birçok farklı yargı alanında Apple ve Google'ın uygulama içi satın alımlardaki komisyon yapısına karşı savaş veriyor. Şirket, bu yıl ABD'de Apple'a karşı önemli bir zafer elde etmiş ve bu kararın ardından popüler oyunu Fortnite, beş yıl aradan sonra Apple'ın ABD'deki uygulama mağazasına geri dönmüştü. Avustralya'daki bu yeni karar, benzer bir sonucun bu ülkede de doğurabileceği sinyallerini veriyor. Epic Games CEO'su Tim Sweeney, yaptığı açıklamada, Epic Games Store ve Fortnite'ın yakında Apple'ın Avustralya'daki uygulama mağazasına geri döneceğini duyurdu.

GOOGLE'DAN KARIŞIK BİR AÇIKLAMA GELDİ

Karar sonrası Google'dan da bir açıklama geldi. Bir Google sözcüsü, gönderdiği e-posta açıklamasında, "Mahkemenin, Epic'in, Google Play mağazası içinde başka uygulama mağazaları dağıtmamızı talep eden taleplerini reddetmesini ve kullanıcıların güvendiği diğer kritik güvenlik korumalarına yönelik saldırılarını reddetmesini memnuniyetle karşılıyoruz" ifadelerini kullandı. Ancak aynı açıklamada, şirketin "faturalandırma politikaları ve uygulamaları ile ilgili mahkemenin nitelendirmesine" ve "tarihsel ortaklıklarımıza ilişkin bulgularına katılmadığını" belirtti. Bu durum, Google'ın kararın bazı kısımlarını kabul ederken, temel iş modelini etkileyen unsurlara itiraz ettiğini gösteriyor.

GÜVENLİK TARTIŞMASI YENİDEN ALEVLENDİ

Apple ise karara ilişkin ABC News'e yaptığı açıklamada, uygulama mağazasının kullanıcıların uygulama edinmesi için "en güvenli yol" olduğunu savundu. Şirket, Epic'in iddialarının bazılarına yönelik mahkeme kararına katılmadığını vurguladı. Apple ve Google, yıllardır uygulama mağazalarının güvenli bir ekosistem sunduğunu ve bu ekosistemi korumak için sıkı kurallar uyguladıklarını iddia ediyor. Epic Games gibi geliştiriciler ise bu kuralların, rekabeti engellediğini ve pazar tekelini pekiştirdiğini savunuyor. Avustralya'dan çıkan bu karar, dijital pazarın geleceği ve rekabet kurallarının yeniden şekillendirilmesi adına kritik bir dönüm noktası olabilir.