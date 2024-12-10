Apple ve Sony'den VR dünyasını sarsacak iş birliği

Apple ve Sony, sanal gerçeklik alanında beklenmedik bir iş birliğine girişti. Bloomberg'in güvenilir muhabiri Mark Gurman'ın raporlarına göre, Apple'ın karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro, Sony'nin PlayStation VR2 manetlerini destekleyecek şekilde güncellenecek. Bu adım, Apple'ın "uzay bilgisayarı" olarak adlandırılan Vision Pro'yu oyun dünyasına daha fazla entegre etmeyi amaçlıyor.

2023 yılının Haziran ayında tanıtılan Vision Pro, 3999 euro gibi yüksek bir fiyatla piyasaya sürüldüğünden beri niş bir ürün olarak kaldı. Ancak, PSVR2 manetleriyle uyumlu olması, cihazı daha geniş kitlelere ulaştırma stratejisinin bir parçası. Bu entegrasyon sayesinde kullanıcılar, VisionOS altında çalışan yaratıcı uygulamalarda -örneğin Final Cut Pro ve Adobe Photoshop gibi- daha hassas kontroller elde edebilecek. Şu an sadece standart Bluetooth manetlerini destekleyen Vision Pro, bu yenilikle çok daha işlevsel hale gelebilir.

Gurman'ın bildirdiğine göre, bu projenin başlangıcı birkaç ay öncesine dayanıyor. Apple, üçüncü taraf geliştiricilerle bu konuda temas kurdu ve Sony, PSVR2 manetlerinin uyumlu çalışması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu iş birliği, manetlerin sadece oyun değil, Vision Pro ile uyumlu diğer uygulamalarda da kullanılabilmesini sağlayacak.

Ayrıca, bu manetlerin Apple Store'larda satışa sunulması planlanıyor, tıpkı PS5 için DualSense manetlerinin satıldığı gibi. Bu strateji, Apple'ın Vision Pro'yu daha geniş bir kullanıcı kitlesine sunma çabasının bir göstergesi.