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Apple vücut hareketlerini takip edebilecek. Teknolojide çığır açan adım

Teknoloji devi Apple’ın yeni aldığı patentlere göre, bir kullanıcının tüm vücut hareketlerini izlenebilecek.

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 11:07
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Apple vücut hareketlerini takip edebilecek

Apple vücut hareketlerini takip edebilecek. Teknolojide çığır açan adım
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Cumhuriyet’te yer alan bilgilere göre, ABD merkezli Apple 2 patent satın aldı.

Alınan patentlere göre, kullanıcıların tüm vücudunu takip eedilebilecek.

Kulaklıklar aracılığıyla kullanabilecek teknoloji bir kullanıcının oturduğu, kalktığı ya da yürümeye başladığı tespit edilebilecek.

Ayrıca bir tüketicinin arabada olup olmadığı da bu patent ile algılanabilecek.

Apple'ın ikinci patentinde ise tüm vücudun 2 boyutlu iskelet modelini oluşturmaya odaklanıyor. Apple Watch veya AirPods gibi ürünlerdeki sensörleri kullanan marka, bu patent ile vücuttaki tüm hareketleri algılamaya odaklanıyor.

Apple'ın bu patentlerle neler sunabileceği henüz net değil.

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