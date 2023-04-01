Apple vücut hareketlerini takip edebilecek. Teknolojide çığır açan adım

Cumhuriyet’te yer alan bilgilere göre, ABD merkezli Apple 2 patent satın aldı.

Alınan patentlere göre, kullanıcıların tüm vücudunu takip eedilebilecek.

Kulaklıklar aracılığıyla kullanabilecek teknoloji bir kullanıcının oturduğu, kalktığı ya da yürümeye başladığı tespit edilebilecek.

Ayrıca bir tüketicinin arabada olup olmadığı da bu patent ile algılanabilecek.

Apple'ın ikinci patentinde ise tüm vücudun 2 boyutlu iskelet modelini oluşturmaya odaklanıyor. Apple Watch veya AirPods gibi ürünlerdeki sensörleri kullanan marka, bu patent ile vücuttaki tüm hareketleri algılamaya odaklanıyor.

Apple'ın bu patentlerle neler sunabileceği henüz net değil.