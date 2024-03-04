Apple’a dev ceza

Kaynak: Bloomberght
Apple’a dev ceza
Avrupa Komisyonu, müzik platformu Spotify'in itirazının ardından Apple'a 'App Store uygulamalarında hakim konumunu kötüye kullandığı' gerekçesiyle 1,8 milyar euro (2 milyar dolar) para cezası verdi.

Avrupa Komisyonu, Apple'a Apple Store uygulamalarını kötüye kullandığı iddiasıyla para cezası verdi.
AB Komisyonu'nun rekabetten sorumlu ismi Margrethe Vestager "On yıldır Apple, Apple Store yoluyla müzik hizmetlerinin dağıtımında pazardaki hakim konumunu kötüye kullandı. Bunu da gelişticileri Apple ekosistemi dışında daha uygun fiyatlı alternatifleri kısıtlayarak yaptılar" ifadelerini kullandı.
Apple ise açıklama yaparak cezaya itiraz etti ve düzenleyicilerin rekabetçi, hızla büyüyen gerçekleri yok saydığını söyledi.
Teknoloji devi Apple'ın gelirleri 30 Aralık 2023'te sona eren üç aylık dönemde 119,6 milyar dolara, iPhone satışları ise yüzde 6 artış kaydederek 69,7 milyar dolara yükselmişti.
Spotify 2019’da Apple'a tekelcilik yaptığı gerekçesiyle dava açmıştı. Spotify’a göre, Apple, kullanıcılarını kendi müzik dinleme platformu olan Apple Music’i kullanmaya mecbur ediyor ve böylelikle haksız rekabete neden oluyordu.

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