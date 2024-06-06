Apple'a rekabet soruşturması

Düzenleme: Kaynak: AA
Apple'a rekabet soruşturması

Rekabet Kurulu, App Store'da alternatif ödeme yöntemlerine izin vermemesi ve mobil uygulama geliştiricilere yönlendirme karşıtı kurallar koyması sebebiyle Apple Inc. ve Apple Teknoloji ve Satış Limited Şirketi hakkında soruşturma başlatma kararı aldI.

Kurulun web sitesinde yer alan açıklamada, mobil cihazlar ve bu cihazlar için yazılımlar alanında sektörün yapısını ve olası rekabet sorunlarını anlamak amacıyla "Mobil Ekosistemler Sektör İncelemesi" yapıldığı ifade edildi.

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Apple'ın uygulama geliştiricileriyle yaptığı sözleşmeler ve "Uygulama İnceleme Yönergesi"nin incelendiği, Apple'ın App Store'daki uygulama geliştiricilere ödeme sistemleri konusunda kısıtlamalar getirdiği şüphesi üzerine bu kararın alındığı belirtildi.

Geliştiricilerin, kullanıcıları uygulama dışı ödeme kanalları hakkında bilgilendirmesinin engellendiği ve bu durumun tüketicilerin alternatif ödeme kanallarından haberdar olmalarını ve daha uygun fiyatlı seçeneklere erişimlerini kısıtlayıp kısıtlamadığının değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

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Ayrıca, uygulama içindeki bağlantılarla kullanıcıların alternatif ödeme kanallarına yönlendirilmesinin engellendiği ve Apple'ın kendi ödeme sistemini zorunlu kılarak geliştiricilerin seçim özgürlüğünü ve diğer ödeme sistemlerinin ekosisteme girişini engelleyip engellemediğinin incelenmesi gerektiği ifade edildi.

Apple'ın, uygulama içi satın almalarda kendi ödeme sistemini zorunlu tuttuğu ve bu durumun geliştiricilerin seçim özgürlüğünü kısıtladığı, diğer ödeme sistemlerinin ekosisteme girişinin engellenip engellenmediğinin araştırılmasının önemli olduğu belirtildi.

Son olarak, Rekabet Kurulu'nun, Apple Inc. ve Apple Teknoloji ve Satış Limited Şirketi'nin App Store'da alternatif ödeme sistemlerine yer vermemesi ve mobil uygulama geliştiricilere yönlendirme karşıtı kurallar uygulayarak Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6. maddesini ihlal edip etmediğini belirlemek üzere soruşturma açılmasına karar verdiği açıklandı.

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