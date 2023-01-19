Teknoloji devi Apple’dan yeni ürün geliyor

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Apple dün yeni ürünü olarak bir HomePod modeli tanıttı.

Teknoloji devi, ev aksesuarı alanında daha önce hiç tanıtmadığı bir ürün için pazara çıkacak.

AKILLI STANT

Firma, dün herhangi bir etkinlik yapmadan yeni HomePod modelini tanıttı. Bugün Bloomberg tarafından ortaya çıkan haberlere göre Apple, akıllı ev serisi ürünlerini genişletecek. Şirket, bu alanda aynı zamanda Google ve Amazon’a da rakip olacak.

Apple, düşük bütçeli bir iPad formatında ışıkları ve termostatları kontrol edecek ürün geliştiriyor. Bu ürün, duvara montelenmiş ya da tercihe göre iPad gibi konumlandırılacak.

atta şirketin bu ürünü daha büyük ekranlı olarak sunabileceği bile tartışıldı. Fakat ilk ürün olmasından dolayı daha minimal ve gerekli fonksiyonlar yeterli olarak göründüğü aktarılıyor.

Ek olarak bu üründe Apple işletim sisteminin bir parçası olan Siri’nin kullanım alanları da genişleyecek. Siri, kullanım alanı konusunda son güncellemeler sonrası Google asistan ve Amazon Alexa’nın gerisinde kalıyor.