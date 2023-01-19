19 Ocak 2023 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Teknoloji devi Apple’dan yeni ürün geliyor

Teknoloji devi Apple, akıllı stant olarak adlandırılan ev iPad'i üretmek için harekete geçti.

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 13:07
Takip Et

Apple’dan akıllı stant adında yeni ürün geliyor

Teknoloji devi Apple’dan yeni ürün geliyor
+
Aa
-

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Apple dün yeni ürünü olarak bir HomePod modeli tanıttı.

Teknoloji devi, ev aksesuarı alanında daha önce hiç tanıtmadığı bir ürün için pazara çıkacak.

AKILLI STANT

Firma, dün herhangi bir etkinlik yapmadan yeni HomePod modelini tanıttı. Bugün Bloomberg tarafından ortaya çıkan haberlere göre Apple, akıllı ev serisi ürünlerini genişletecek. Şirket, bu alanda aynı zamanda Google ve Amazon’a da rakip olacak.

Apple, düşük bütçeli bir iPad formatında ışıkları ve termostatları kontrol edecek ürün geliştiriyor. Bu ürün, duvara montelenmiş ya da tercihe göre iPad gibi konumlandırılacak.

atta şirketin bu ürünü daha büyük ekranlı olarak sunabileceği bile tartışıldı. Fakat ilk ürün olmasından dolayı daha minimal ve gerekli fonksiyonlar yeterli olarak göründüğü aktarılıyor.

Ek olarak bu üründe Apple işletim sisteminin bir parçası olan Siri’nin kullanım alanları da genişleyecek. Siri, kullanım alanı konusunda son güncellemeler sonrası Google asistan ve Amazon Alexa’nın gerisinde kalıyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sedat Peker gece yarısı bir twit paylaştı. 6 dakika tutup sildi. İşte o twit
1
﻿Sedat Peker gece yarısı bir twit paylaştı. 6 dakika tutup sildi. İşte o twit
﻿Sedat Peker gece yarısı bir twit paylaştı. 6 dakika tutup sildi. İşte o twit
﻿Benzin ve motorin zammı sonrası dikkat çeken gelişme
2
﻿Benzin ve motorin zammı sonrası dikkat çeken gelişme
﻿Benzin ve motorin zammı sonrası dikkat çeken gelişme
﻿Jesus Arda Güler kararını verdi
3
﻿Jesus Arda Güler kararını verdi
﻿Jesus Arda Güler kararını verdi
﻿Merkez Bankası'ndan kredi uyarısı. Bankalara yazı gönderildi
4
﻿Merkez Bankası'ndan kredi uyarısı. Bankalara yazı gönderildi
﻿Merkez Bankası'ndan kredi uyarısı. Bankalara yazı gönderildi
﻿Avukatı yanıtladı: Sedat Peker seçime 2 ay kala açıklama yapacak mı?
5
﻿Avukatı yanıtladı: Sedat Peker seçime 2 ay kala açıklama yapacak mı?
﻿Avukatı yanıtladı: Sedat Peker seçime 2 ay kala açıklama yapacak mı?
﻿Van'daki depremden ilk görüntüler
6
﻿Van'daki depremden ilk görüntüler
﻿Van'daki depremden ilk görüntüler
﻿İlber Ortaylı: Kadınlar sarayda tangayla geziyor
7
﻿İlber Ortaylı: Kadınlar sarayda tangayla geziyor
﻿İlber Ortaylı: Kadınlar sarayda tangayla geziyor
﻿ Tetra Laval Holding'e Rekabet Kurumu soruşturması
﻿ Tetra Laval Holding'e Rekabet Kurumu soruşturması
﻿ Tetra Laval Holding'e Rekabet Kurumu soruşturması
﻿227 Afgan göçmen ülkelerine gönderildi
﻿227 Afgan göçmen ülkelerine gönderildi
﻿227 Afgan göçmen ülkelerine gönderildi
﻿Bir garip hırsızlık! Duyanlar şok oldu
﻿Bir garip hırsızlık! Duyanlar şok oldu
﻿Bir garip hırsızlık! Duyanlar şok oldu
﻿Peru'da protestolarda ölenlerin sayısı 53'e çıktı
﻿Peru'da protestolarda ölenlerin sayısı 53'e çıktı
﻿Peru'da protestolarda ölenlerin sayısı 53'e çıktı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.