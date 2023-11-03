Apple'dan skandal! iPhone alan genç eve gelen kargo karşısında ne yapacağını şaşırdı

ABD'de yaşayan bir genç, internet üzerinden dört adet iPhone 15 Pro Max 256 GB bir adet de 1TB'lık sipariş verdi.

Siparişi eve gelen genç adam, kargosunu açtığında ise beklediğinden çok farklı bir manzarayla karşılaştı.

4 İPHONE SİPARİŞİ VERMİŞTİ 60 İPHONE GÖNDERDİLER

Genç adam kargo kutusunu açtığında 60 adet iPhone 15 Pro Max 1TB ile karşı karşıya kaldı.

Müşterinin cebinden sadece 3600 dolar çıkarken bu durumun Apple'a maliyeti ise 96 bin dolar oldu.

ABD yasalarına göre, müşterilerin yanlış siparişleri geri gönderme zorunluluğu yok fakat hata, sosyal medyada hızla yayıldığı için şirket, teslim edilen cihazları kısa sürede devre dışı bırakabilir.